Ο Johnny Depp επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Σκρούτζ στο «Ebenezer: A Christmas Carol»

Η Paramount Pictures επισπεύδει την παραγωγή της νέας κινηματογραφικής εκδοχής του κλασικού έργου του Καρόλου Ντίκενς, «Ebenezer: A Christmas Carol», επιβεβαιώνοντας παράλληλα μια σειρά από μεγάλα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Τζόνι Ντεπ στον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ.

Το εντυπωσιακό καστ

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026, είναι η επιστροφή του σταρ σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές.

Σύμφωνα με το Deadline, η λίστα των πρωταγωνιστών έχει εμπλουτιστεί με ηθοποιούς από κορυφαία franchises. Ο Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen) θα ενσαρκώσει τον Jacob Marley, τον μετανιωμένο πρώην συνέταιρο του Σκρουτζ, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται ο αστέρας του Harry Potter, Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint) στο ρόλο του αφοσιωμένου υπαλλήλου Bob Cratchit.

Η πρωταγωνίστρια του Star Wars Ντέιζι Ρίντλεϊ (Daisy Ridley) εντάχθηκε στο δυναμικό σε έναν άγνωστο ρόλο, μαζί με την Άντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) που θα υποδυθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος.

Ο Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman) θα αναλάβει τον ρόλο του πνεύματος των τωρινών Χριστουγέννων με τους Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin), Έλι Μπάμπερ (Ellie Bamber), Τσάρλι Μέρφι (Charlie Murphy) και Άρθουρ Κόντι (Arthur Conti) να συμπληρώνουν το πρωταγωνιστικό καστ.