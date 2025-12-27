Porto Leone- spoiler: H Αλεξάνδρα βοηθά τη Λένα να πάρει πίσω τον γιο της

Στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA «Porto Leone» έρχονται σημαντικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν τη ζωή όλων των ηρώων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού TV24, στη συνέχεια του σίριαλ «Porto Leone» που θα επιστρέψει τη νέα χρονιά στον ALPHA, η Αλεξάνδρα καταλαβαίνει πως η Λένα γέννησε και ότι το παιδί ανήκει στον αδικοχαμένο γιο της. Έτσι, παίρνει την κατάσταση στα χέρια της.

Όλα αρχίζουν όταν ακούει κατά λάθος τον μεθυσμένο Χρόνη, μετά τον χωρισμό του με τη Λένα, να λέει στην Ασημίνα πως θέλει πίσω την κοπέλα, ακόμα κι αν έχει παιδί με άλλον και ταράζεται. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι έχει συμβεί και αποφασίζει να δράσει όπως μόνο εκείνη ξέρει.

«Θέλω να μου πεις για ποιο παιδί μιλούσε ο Χρόνης. Έχεις υποχρέωση να μου το πεις, Ασημίνα. Έχει παιδί η κόρη του Βούλγαρη;», ρωτάει την προξενήτρα του Πειραιά και είναι αποφασισμένη να φτάσει στην αλήθεια.

«Κατάλαβα πάρα πολύ καλά, όπως κι εσύ πρέπει να καταλάβεις πως η οικογένειά μου σε έχει στηρίξει πολλές φορές», της μηνύει.

Η γυναίκα αντιλαμβάνεται πως πρέπει να της μιλήσει, ειδικά όταν ο Στελάρας αρχίζει να κινείται απειλητικά προς το παιδί της. Η γυναίκα του Ηλία φτάνει λοιπόν στην πικρή αλήθεια που δεν ήθελε να πιστέψει. Ο μεγάλος γιος της Αλεξάνδρας είναι νεκρός, όμως έχει αφήσει πίσω του έναν απόγονο.

«Το παιδί είναι Καπετανάκος και πρέπει να γυρίσει στη μάνα του πάση θυσία. Είναι το εγγόνι μου και δικαιούμαι να το βλέπω όσο συχνά θέλω. Το παιδί είναι του Στράτου μου», λέει στον Στελάρα. Χωρίς να χάσει καιρό, βρίσκει τη Λένα και της μιλάει ξεκάθαρα.

«Γιατί δεν μου το είπες ποτέ, κορίτσι μου, ότι είχες στα σπλάχνα σου το παιδί τού κανακάρη μου; Θα σε βοηθούσα από την πρώτη στιγμή. Λυπάμαι για τον τρόπο που σου φέρθηκε, αλλά έτσι ήταν ο Στράτος. Ηθελε πολλές και όχι μία», της λέει και η Λένα τη ρωτά τι μπορεί να γίνει για να επιστρέψει το παιδί στην Αθήνα.

Η γυναίκα τότε της λέει να βασιστεί πάνω της. Και το εννοεί.

«Έχω και τον τρόπο αλλά και τους ανθρώπους να το κάνουν για εσένα. Αυτό όμως σημαίνει πως θα φύγεις για πάντα από το σπίτι σου και την προστασία του πατέρα σου», της ξεκαθαρίζει και η Λένα της απαντά πως είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα.

Παράλληλα, ο Στελάρας δεν αργεί να εντοπίσει το σπίτι στην Αθήνα που μένει πλέον η Ξένη με το μωρό, αλλά ούτε και να σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα της το πάρουν μέσα από τα χέρια. Η απαγωγή γίνεται βράδυ και χωρίς η Ξένη να αντιληφθεί το παραμικρό. Οταν όμως δει το άδειο κρεβάτι του μωρού, θα καταλάβει…