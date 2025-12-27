Πάτρα: Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Βασίλειος Γκλαβάς και η Μαίρη Σκοτσιμάρα

Σε όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα τελέστηκε χθες, στις 12:00 το μεσημέρι, ο γάμος του Βασίλειου Γκλαβά και της Μαίρης Σκοτσιμάρα στα Βραχνέικα Πατρών.

Ο γαμπρός είναι δημόσιος υπάλληλος και εργάζεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», ενώ είναι γνωστός και για τη δραστηριότητά του ως διαχειριστής της ομάδας “Φίλοι Προαστιακού Πατρών” και ως μέλος του ΣΠΙΡΑΛ.

Η νύφη εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στη Μαγνητική Πατρών, ενώ κουμπάρα του ζευγαριού ήταν η Δέσποινα Μανωλοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος και καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας.

Μετά το μυστήριο, οι νεόνυμφοι πραγματοποίησαν φωτογράφιση στην εορταστικά στολισμένη πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, με φόντο τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης, ολοκληρώνοντας τη μέρα με όμορφες στιγμές και χαμόγελα.