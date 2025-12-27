Banda Entopica: «Αυτά τα τραγούδια παίξαμε στη συναυλία στη Φλώρινα, τι είχαμε συμφωνήσει με τον σύλλογο»

Το συγκρότημα Banda Entopica δίνει απαντήσεις σε κακοπροαίρετα σχόλια και ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την εκδήλωση στη Φλώρινα τη Δευτέρα και την παρέμβαση του δημάρχου, που οδήγησε στη διακοπή της συναυλίας.

Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι έπαιξαν τα τραγούδια «Σόφκα» και «Έλα Κέρκο» και όχι το «Eleno Kerko», όπως εσκεμμένα κάποιοι τους κατηγορούν ότι τραγούδησαν.

Το «Έλα Κέρκο» και το «Eleno Kerko» είναι τραγούδια με διαφορετικό ρυθμό και στίχους, τονίζει το συγκρότημα.

Σχετικά τώρα με όσα είπε εκπρόσωπος του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, το συγκρότημα διευκρινίζει ότι συμφώνησε να παίξει «δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του».

«Γίνεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος», αναφέρει το συγκρότημα.