Τα αθλητικά γεγονότα κυριαρχούν στην Ελληνική Τηλεόραση

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η τηλεόραση εδραιώθηκε ως κύριο μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στον δυτικό κόσμο, είτε υπό κρατική επίβλεψη, όπως το BBC στη Βρετανία, είτε μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως το NBC στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα, το ασταθές πολιτικό κλίμα μετά το τέλος του πολέμου και του Εμφυλίου, σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, καθυστέρησαν την ανάπτυξη της τηλεόρασης. Η πολιτική τάξη επιφυλακτική, τα νοικοκυριά αδυνατούσαν οικονομικά να αποκτήσουν τηλεοπτικούς δέκτες, ενώ τόσο οι εκδότες όσο και οι κινηματογραφικές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν το νέο μέσο με δυσπιστία.

Η βελτίωση των συνθηκών προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 επανέφερε το ζήτημα της τηλεόρασης. Ωστόσο, τέσσερις διαγωνισμοί που διεξήχθησαν μεταξύ 1952 και 1959 για τη σύσταση τηλεοπτικού δικτύου ακυρώθηκαν, ενώ πειραματικές εκπομπές μικρής κλίμακας από την Πολεμική Αεροπορία δεν είχαν συνέχεια.

Τον Σεπτέμβριο του 1960, ο πρώτος πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός λειτούργησε από τη ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Οι εκπομπές διήρκησαν 22 ημέρες, με λίγες ώρες προγράμματος κάθε απόγευμα, που περιελάμβανε ξένα ντοκιμαντέρ, παιχνίδια και ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Στην πρώτη εκπομπή, με παρουσιάστρια την Έλσα Παπαστεργίου, εμφανίστηκε ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Το 1965, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας οργάνωσε τηλεοπτικό σταθμό υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Γιαννακάκου, με δοκιμαστικές εκπομπές να ξεκινούν το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Η πρώτη επίσημη τηλεοπτική εκπομπή μεταδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1966 στις 18:30, με λίγες ώρες προγράμματος στην Αθήνα. Η Ελένη Κυπραίου έγινε η πρώτη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ η προσπάθεια έγινε δεκτή με επιφυλακτικότητα από τον τύπο της εποχής.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο στρατός οργάνωσε τη Τηλεόραση Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία άρχισε τις εκπομπές της τέσσερις ημέρες αργότερα στο Κανάλι 10.

Οι αρχικοί τηλεθεατές εκτιμώνται σε περίπου 2.000, αριθμός που αυξήθηκε σταδιακά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε κυρίως δελτία ειδήσεων από τον Απρίλιο του 1966, με σχεδόν αποκλειστικά διεθνή θέματα, ελάχιστο ζωντανό πρόγραμμα και καμία ελληνική παραγωγή μυθοπλασίας. Σύντομα προστέθηκαν αθλητικές εκπομπές, όπως η «Αθλητική Κυριακή» του Γιάννη Διακογιάννη.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, τα δύο κανάλια διατήρησαν παρόμοια δομή, παράγοντας δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές και αθλητικές εκπομπές, καθώς και επιτυχημένα σίριαλ με πρωταγωνιστές ηθοποιούς του κινηματογράφου, ο οποίος είχε αρχίσει να παρακμάζει εν μέρει λόγω της τηλεόρασης.

Τον Ιούνιο του 1978, μεταδόθηκε για πρώτη φορά έγχρωμο πρόγραμμα στην Ελλάδα, με την προβολή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από την Αργεντινή. Η ΕΡΤ προέβαλε πειραματικά τους αγώνες σε έγχρωμη μετάδοση, απευθυνόμενη στους λίγους κατόχους έγχρωμων δεκτών.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, μετά την απελευθέρωση της ραδιοφωνίας το 1987 και λόγω του στενού κρατικού ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, ενισχύθηκε το αίτημα για ιδιωτική τηλεόραση.

Τον Οκτώβριο του 1988 ξεκίνησε το συνδρομητικό κανάλι TV Plus στον Πειραιά, που μετέδιδε αποκλειστικά ταινίες, ενώ στο τέλος του ίδιου έτους άρχισε η λειτουργία του TV 100 στη Θεσσαλονίκη. Η νομοθετική ρύθμιση επιτεύχθηκε από την κυβέρνηση Τζαννετάκη με τον νόμο 1866/1989.

Στις 24 Ιουλίου 1989 χορηγήθηκαν προσωρινές άδειες επταετούς διάρκειας για δύο πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς: την Τηλέτυπος Α.Ε., που ξεκίνησε το Mega Channel στις 20 Νοεμβρίου 1989, και τη Νέα Τηλεόραση Α.Ε., η οποία τελικά παραχώρησε την άδειά της στο Star Channel το 1993, που άρχισε τις εκπομπές του στις 4 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στις 31 Δεκεμβρίου 1989 ξεκίνησε ο ΑΝΤ1, ενώ τον Ιανουάριο του 1990 εμφανίστηκε το Κανάλι 29 των εκδοτών της Αυριανής, Γιώργου και Μάκη Κουρή.

Η άφιξη της ιδιωτικής τηλεόρασης μείωσε σημαντικά τις τηλεθεάσεις της ΕΤ1 και ΕΤ2, τη στιγμή που τα δύο μεγάλα ιδιωτικά κανάλια, Mega και ΑΝΤ1, σταθεροποιήθηκαν σε ποσοστά άνω του 30%.

Ηταν η εποχή που κάθε σειρά και τηλεοπτικό πρόγραμμα κρίνονταν αποκλειστικά και μόνο από τη δημοφιλία τους, έτσι όπως αυτή αποτυπωνόταν στους πίνακες τηλεθέασης των σχετικών Εταιρειών μέτρησης (ΑGB κ.ά.).

Ο πίνακας που δημοσιεύουμε, κατ’ αποκλειστικότητα περιλαμβάνει τις κορυφαίες στιγμές στην Ελληνική τηλεόραση. Πρώτο κριτήριο η τηλεθέαση επί του συνόλου των τηλεθεατών.

Για παράδειγμα ο τελικός του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2004 είχε τηλεθέαση 51,2§, το οποίο σημαίνει πως λίγοι περισσότεροι από τους μισούς Ελληνες έβλεπαν τον αγώνα! Στη στήλη με το τηλεμερίδιο αναφέρεται το ποσοστό επί όσων είχαν ανοικτούς τους δέκτες τους, δηλαδή το 91,3%!! Είναι το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό, μετά το 94,2% που είχε ο διαγωνισμός της Eurovision 2005.

Στη λίστα έχουμε τις 20 μεγαλύτερες επιδόσεις, με ποσοστό πάνω από 34% ή περίπου πάνω από 3.500.000 τηλεθεατές. Όλες έγιναν τη δεκαετία του ’00 και από τις 20, οι οκτώ είναι αθλητικές!

Αναλυτικά:

"ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

(πάνω από 34%)"

Α/Α Πρόγραμμα Κανάλι Μέρα Τηλεθέαση Τηλεμερίδιο (1)

1. Πορτογαλία-Ελλάδα (τελικός) ΕΤ1 4/7/04 51,2% 91,3% (2)

2. Αλ Τσαντίρι ALPHA 22/1/08 44,2% 81,5% (3)

3. Υποδοχή Εθνικής ΟΛΑ 5/7/04 44,1% 88,8% (4)

4. Ελλάδα-Τσεχία (α'-β' ημίχρονο) ET1-NET 1/7/04 43,5% 78,0% (5)

5. Eurovision 2008 ΝΕΤ 24/5/05 41,1% 91,2% (6)

6. Eurovision 2005 ΝΕΤ 21/5/05 40,1% 94,2% (7)

7. Ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών ΟΛΑ 26/2/04 40,0% 63,2% (8)

8. Eurovision 2004 ΝΕΤ 15/5/04 39,2% 75,5% (9)

9. Ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών ΟΛΑ 30/3/00 38,7% 50,7% (10)

10. Ελλάδα-Γερμανία ΝΕΤ 25/9/05 38,0% 73,4% (11)

11. Αλ Τσαντίρι ALPHA 26/2/08 37,7% 70,3% (12)

12. Eurovision 2006 ΝΕΤ 20/5/06 37,3% 90,2% (13)

13. Ελλάδα-Τσεχία (παράταση) ΕΤ1-ΝΕΤ 1/7/04 37,2% 84,6% (14)

14. Τελετή λήξης Ολυμπιακών ΟΛΑ 29/8/04 37,1% 86,0% (15)

15. Ελλάδα-Αλβανία MEGA 30/3/05 36,9% 74,1% (16)

16. Eurovision 2007 ΝΕΤ 12/5/06 35,2% 89,2% (17)

17. Αλ Τσαντίρι ALPHA 25/3/08 34,8% 68,3% (18)

18. Αλ Τσαντίρι ALPHA 5/2/08 34,8% 66,4% (19)

19. Αλ Τσαντίρι ALPHA 8/4/08 34,4% 69,6% (20)

20. Ελλάδα-Τουρκία MEGA 8/9/04 34,1% 75,7% (21)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) Μέσος όρος μετάδοσης (2) Συμπεριλαμβανομένης της εξωοικιακής τηλεθέασης (χωρίς αυτήν, 32,9%) (3) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (4) Στο Καλλλιμάρμαρο, ανώτερη επίδοση, συνολικά από ΝΕΤ, ΕΤ-3, MEGA, ANT-1, ALPHA, STAR και ALTER (5) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (6) Συμπεριλαμβανομένης της εξωοικιακής τηλεθέασης (χωρίς αυτήν 31,5%) (7) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (8) Συνολικά από ΝΕΤ, ΜΕΓΚΑ, ΑΝΤ-1, ΑLPHA, STAR, MAKEΔΟΝΙΑ. Το τηλεμερίδιο είναι μ.ο., συνολικά 81,6 (9) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (10) Συνολικά από όλα τα κανάλια (11) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (12) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (13) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (σε λεπτό, 53,8% ή 4.971.000 τηλεθεατές) (14) Μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο, στην λήξη του αγώνα με 40.0% και 91,3%. (15) Συνολική μετάδοση (μέσος όρος) από ΕΤ-1, ΝΕΤ, ΕΤ-3 (16) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (17) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (18) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (19) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (20) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο (21) Η μεγαλύτερη επίδοση σε 15λεπτο

