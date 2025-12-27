Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Έκλεισαν η αερογέφυρα της Νίκαιας, τα Μάλγαρα προς Αθήνα- Κλείνει το απόγευμα η Περιμετρική Πατρών

Από την Τρίτη, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μοντέλο κινητοποιήσεων των Χριστουγέννων, ανοίγοντας τους δρόμους σε περιπτώσεις αυξημένης κίνησης

Σε αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων προχώρησαν και πάλι οι αγρότες, που επιστρέφουν στα μπλόκα και προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη. Στο μεταξύ σήμερα το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν εκ νέου και την Περιμετρική Πάτρας, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή από την παραμονή των Χριστουγέννων προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα παραχωρηθεί εκ νέου μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το αγροτικό μπλόκο στην περιοχή συμπληρώνει ήδη 21 ημέρες. Η αερογέφυρα της Νίκαιας έκλεισε σήμερα, με στόχο να ανοίξει και πάλι την Τρίτη, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων. Ειδικότερα, αύριο θα ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου από τις 12:00 έως τις 17:00, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Τη Δευτέρα, από τις 17:00 έως τις 19:00, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Την Τρίτη επανέρχονται οι κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία της αερογέφυρας. Την Τετάρτη το βράδυ, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες προγραμματίζουν συγκέντρωση στη Νίκαια, με τη συμμετοχή των οικογενειών τους, για γιορτή και ανταλλαγή ευχών.

Μπλόκο στα Μάλγαρα και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο του ρεύματος της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί την Τρίτη, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη σύσκεψη. Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα, αποκλεισμός έγινε και στο τελωνείο του Προμαχώνα, το οποίο έκλεισε το μεσημέρι μόνο για τα φορτηγά. Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τη μία ώρα.