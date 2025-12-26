Ιαπωνία: Πύρινη κόλαση από καραμπόλα 50 οχημάτων - Ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οδηγοί και επιβάτες στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu Expressway της Ιαπωνίας το βράδυ της Παρασκευής (26/12), όταν σημειώθηκε μια τεράστια αλυσιδωτή σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν περίπου 50 αυτοκίνητα.

Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι ένας νεκρός και τουλάχιστον 26 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής μετά την φριχτή καραμπόλα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά, με οπτικό υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνει πυκνούς καπνούς και φλεγόμενα οχήματα.

Ως κύρια αιτία του συμβάντος θεωρείται η ακραία χιονόπτωση που έπληττε την περιοχή, η οποία μείωσε δραματικά την ορατότητα των οδηγών και κατέστησε το οδόστρωμα εξαιρετικά ολισθηρό.

Οι Aρχές αντέδρασαν άμεσα, διακόπτοντας την κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου για πολλές ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο των διασωστών. Παρόλο που η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά αργά το βράδυ, οι έρευνες για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην καραμπόλα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Συγκλονιστικά πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας, το βράδυ της Παρασκευής (26/12). Η αλυσιδωτή σύγκρουση 50 οχημάτων οδήγησε σε μια τρομακτική έκρηξη, η οποία συνοδεύτηκε από την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς.

Στα βίντεο διακρίνονται πυκνές στήλες μαύρου καπνού να καλύπτουν τον ουρανό, συνθέτοντας ένα σκηνικό χάους. Δυστυχώς, η σφοδρότητα του συμβάντος κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη 26 ατόμων.



