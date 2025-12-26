Back to Top
Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό - Τρεις τραυματίες

Εικόνα αρχείου AP

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού το απόγευμα της Παρασκευής

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού σύμφωνα με τις αρχές, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς του μετρό στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, μεταξύ 16:15 και 16:45 (τοπική ώρα), συγκεκριμένα στους σταθμούς Opera, Arts et Métiers και Republique, σύμφωνα με τη RATP (τον φορέα που διαχειρίζεται το Μετρό".

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των τραυματιών. Άγνωστα παραμένουν επίσης τα κίνητρα της επίθεσης.
 
 

