Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σουηδία: Ένοπλη επίθεση σε σπίτι - Νεκρή μία 55χρονη και ο δράστης

Σουηδία: Ένοπλη επίθεση σε σπίτι - Νεκρή...

Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη οι αστυνομικοί

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/12) στο Μπόντεν της Σουηδίας, όταν ένας νεαρός σκότωσε με μπαλτά μία γυναίκα σε μία έπαυλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Swedenherald, ο δράστης τραυμάτισε και άλλα δύο άτομα πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν.

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20-30 ετών επιτέθηκε στους κατοίκους. Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

