Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως - ΦΩΤΟ

Τελέστηκε ο γάμος του πρώην υπουργού Γιάννη Ραγκούση με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Το μυστήριο έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων.

Δείτε φωτογραφίες: