Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως - ΦΩΤΟ

Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη π...

Το μυστήριο τελείται σε στενό οικογενειακό κύκλο

Τελέστηκε ο γάμος του πρώην υπουργού Γιάννη Ραγκούση με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Το μυστήριο έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων.

Δείτε φωτογραφίες:

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: 16χρονος ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα- Πώς έγινε

Κολωνάκι: Ανατροπή με τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου - Συνελήφθη ο γιος της

Δυτική Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 16χρονος και 14χρονος λόγω αλκοόλ- Χειροπέδες σε γονείς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιάννης Ραγκούσης Γάμος

Spotlight