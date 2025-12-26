Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι άνθρωποι στο τέμενος Άλι μπιν Άμπι Τάλιμπ στην πόλη Χομς της Συρίας, μετά την έκρηξη σε τζαμί σε συνοικία Αλαουιτών, κατά τη διάρκεια της κύριας προσευχής της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συριακού Υπουργείου Εσωτερικών και του πρακτορείου SANA, ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς και 21 τραυματίες.

Οι Aρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια, με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH) να σημειώνει πως παραμένει αδιευκρίνιστο αν πρόκειται για πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού ή για τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας.

Η επίθεση έπληξε θρησκευτικό χώρο της αλαουιτικής μειονότητας, της θρησκευτικής ομάδας στην οποία ανήκει ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ. Από την ανατροπή του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 από τις σουνιτικές ανταρτικές δυνάμεις, η κοινότητα των αλαουιτών βρίσκεται στο στόχαστρο συνεχών επιθέσεων. Αναφορές εξεταστικών επιτροπών και του Παρατηρητηρίου κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μελών της μειονότητας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των τελευταίων μηνών στη δυτική Συρία.

Kαμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ευθύνη για το χτύπημα

Το συριακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως μια προσπάθεια να διασαλευτεί η τάξη στη χώρα. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους».

Παράλληλα, η ηγεσία της χώρας δεσμεύτηκε για την ολοκληρωτική πάταξη της τρομοκρατίας. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα στο τέμενος.