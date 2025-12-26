Σταύρος Ξαρχάκος: Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με την Ηρώ Σαΐα και τα δίδυμα παιδιά τους

Η Ηρώ Σαΐα μοιράστηκε στα social media μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο τους παιδιά, στέλνοντας τις χριστουγεννιάτικες ευχές της.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το σπίτι τους, όπου ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και τα δίδυμα παιδιά τους μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και οι τέσσερις φορούσαν ασορτί πιτζάμες, ενώ στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και τύχη. Και φως στις καρδιές μας!».