Ο χορός του Ρουβά με την κόρη του- «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου»

Με έναν χορό παρέα με την κόρη του, Αριάδνη, ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στους followers του στα social media.

Το βίντεο περιλάμβανε μια χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς, που ξεκινούσε με τον ίδιο τον Σάκη και στη συνέχεια τη σκυτάλη έπαιρνε η Αριάδνη, εντυπωσιάζοντας με τις κινήσεις της.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση ήταν αποθεωτικά, με πολλούς να σημειώνουν πόσο μοιάζουν πατέρας και κόρη.

«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ' εικόνα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο.

Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι όσο μεγαλώνει ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί επαινώντας τον παράλληλα για τη σχέση που έχει με την κόρη του.