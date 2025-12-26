Αλλάζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά- Με τσουχτερό κρύο θα υποδεχθούμε το 2026

Ti "βλέπουν" οι μετεωρολόγοι
Το κρύο φαίνεται πως θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού την Πρωτοχρονιά με λίγες βροχές να εκδηλώνονται τοπικά.
Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (26.12.2025), πως ο καιρός την Πρωτοχρονιά θα είναι χειμερινός.
"Με τα σημερινά δεδομένα η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χωρας ", αναφέρει.
Αναλυτικά σε ανάρτησή του τονίζει:
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026
✅Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.
✅Πριν λοιπόν ευχηθούμε καλή χρονιά, αξίζει να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός την Πρωτοχρονιά, τι συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα συνοδεύσουν το ξεκίνημα του νέου έτους.
✅ Με τα σημερινά δεδομένα η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χωρας .
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στις τελευταίες από τις προγνώσεις του για τον καιρό, έκανε λόγο για βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά, αναφέροντας στις πρώτες εκτιμήσεις του για το σκηνικό του καιρού την Πρωτοχρονιά, πως «βλέπει» να έρχονται χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, αν και ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες μπροστά μας για να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα.
Χαρακτηριστικά έγραψε αναφορικά με την τάση για την Πρωτοχρονιά: «Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη "βλέπει" βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα. Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr