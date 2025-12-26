Αλλάζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά- Με τσουχτερό κρύο θα υποδεχθούμε το 2026

Το κρύο φαίνεται πως θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού την Πρωτοχρονιά με λίγες βροχές να εκδηλώνονται τοπικά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (26.12.2025), πως ο καιρός την Πρωτοχρονιά θα είναι χειμερινός.

"Με τα σημερινά δεδομένα η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χωρας ", αναφέρει.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του τονίζει:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026

✅Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.

✅Πριν λοιπόν ευχηθούμε καλή χρονιά, αξίζει να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός την Πρωτοχρονιά, τι συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα συνοδεύσουν το ξεκίνημα του νέου έτους.

