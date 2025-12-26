Παντρεύονται σήμερα Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη

Ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη ενώνουν σήμερα τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού θα είναι οι στενοί τους φίλοι, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη, που κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως επικεφαλής αλυσίδας κομμωτηρίων και στις τελευταίες εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού του 2023, ο Γιάννης Ραγκούσης, αναφέρει το protothema βρέθηκε αρκετές φορές στα Τρίκαλα, πραγματοποιώντας σύντομα ταξίδια για να στηρίξει ενεργά την υποψηφιότητά της.

Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη είναι μητέρα δύο παιδιών από παλαιότερο γάμο της.