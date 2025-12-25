Επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου

Με αφορμή την εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος πραγματοποίησε ανήμερα των Χριστουγέννων ποιμαντική επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, προσφέροντας λόγους παρηγοριάς και ευχές ταχείας ανάρρωσης στους ασθενείς, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή του στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για το πολύτιμο και θεάρεστο έργο τους.

Η ανακοίνωση τη Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αναφέρει:

"Με την ευκαιρία της εορτής της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος πραγματοποίησε, σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ποιμαντική επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου.

Κατά την επίσκεψή του, ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους νοσηλευομένους, απευθύνοντάς τους λόγους επιστηριγμού, ελπίδας, αγάπης και πνευματικής ενίσχυσης, και εκφράζοντας τις εγκάρδιες πατρικές ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος, κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του, είχε εποικοδομητική επικοινωνία με μέλη του διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση με την οποία επιτελούν το πολυδιάστατο και θεάρεστο λειτούργημά τους, διακονώντας καθημερινά τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ιδιαίτερα δε κατά τις εορταστικές περιόδους, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες και οι συνθήκες πιο απαιτητικές.

Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, κατά την εορταστική αυτή ημέρα, χαροποίησε και συγκίνησε ιδιαίτερα τόσο το προσωπικό του Νοσοκομείου, όσο και τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Ποιμενάρχου της, επ' ευκαιρία της λαμπράς εορτής των Χριστουγέννων, εύχεται θερμώς ο Τριαδικός Θεός, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, να χαρίζει σε όλους σωματική και πνευματική υγεία, εξ ύψους δύναμη και κάθε ουράνια ευλογία, ειδικότερα δε προς τους ασθενείς εύχεται ταχεία ανάρρωση και προς το προσωπικό του Νοσοκομείου θεία ενίσχυση και φωτισμό στο έργο τους".