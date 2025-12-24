Μπλόκα αγροτών: Βελτιωμένη η κίνηση - Πάνω από 33.851 οχήματα έχουν περάσει από την Αθηνών – Κορίνθου

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Υλικής.

Ωστόσο, το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί στο σημείο δεν οφείλεται στα μπλόκα των αγροτών αλλά σε έργα που διεξάγονται λόγω καθίζησης εδάφους.

Συμφωνα με την Τροχαία, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κακοκαιρία, από τις 6 το πρωί της Τρίτης εως τις 6 το πρωί της Τεταρτης έφυγαν με κατευθυνση την Κόρινθο 33.851 οχήματα και προς Λαμία 31.884. Το ίδιο διάστημα την περασμένη χρονιά 40.768 οχηματα κινήθηκαν προς Κόρινθο και 39.244 προς Λαμία.

Αυξημένη κίνηση στο ύψος της Υλικής

Μποτιλιάρισμα τριών χιλιομέτρων καταγράφεται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Υλικής, λόγω έργων, καθώς μία γέφυρα στο σημείο έχει υποστεί καθίζηση.

Συγκεκριμένα, αν και χτες δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες στην ΕΟ, οι οδηγοί που κινούνται προς τη Λαμία φαίνεται πως αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς βγαίνοντας από το μπλόκο των αγροτών στη Θήβα, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας μετατρέπονται σε μία, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης από την περιοχή της Φθιώτιδας και συγκεκριμένα την περιοχή των διοδίων της Τραγάνας, έχουν καταγραφεί 16.200 διελεύσεις στο ρεύμα προς Λαμία και στο ρεύμα προς Αθήνα, 4.500.

Κάστρο Βοιωτίας: Ομαλά η κίνηση των οχημάτων από δύο λωρίδες

Ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς έχουν παραχωρηθεί δύο λωρίδες προς Λαμία, εκεί όπου χθες η κατάσταση ήταν ανυπόφορη.

Οι αγρότες, όπως και στο μπλόκο Θήβας, έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του οδοστρώματος, δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Λαμία και μία προς Αθήνα, γεγονός που επιτρέπει την συνεχή και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων για Λαμία.

Τα αυτοκίνητα περνούν χωρίς διακοπή, κινούνται ωστόσο με χαμηλότερες ταχύτητες και αυξημένη προσοχή λόγω του όγκου της εξόδου των Χριστουγέννων

Σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα αλλά και με τις πρωινές ώρες, η εικόνα στο σημείο είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς δεν παρατηρείται ουρά ή ακινησία.

Σύμφωνα και με την εικόνα που δείχνουν το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) οι ρυθμίσεις της τροχαίας και στη Ριτσώνα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, χωρίς αναφορές για προβλήματα.

Αγρίνιο: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου–Ιωαννίνων

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Ανοιχτή και η Ιόνια Οδός

Άνοιξε η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μπλόκο αγροτών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.

Τα οχήματα θα περνούν ελεύθερα από τα διόδια.

Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική με αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο και τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ΠΑΘΕ και Λαρίσης-Αθηνών

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας και κατόπιν νεότερης απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, ανακοινώνεται ότι λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 14:20’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h .

ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:

τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Μάλγαρα: Κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα

Στα διόδια Μαλγάρων, η κίνηση διεξάγεται ομαλά και στα δύο ρεύματα, με μικρές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων για τις γιορτές. Στην έξοδο προς Αθήνα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ τα τρακτέρ στο σημείο παραμένουν παρατεταγμένα στις άκρες του δρόμου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα από τα σημεία όπου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Δερβένι και Χαλκηδόνα, καθώς τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα έχουν παραταχθεί στις άκρες του δρόμου. Στα Πράσινα Φανάρια, στη διασταύρωση προς το αεροδρόμιο, το μπλόκο παραμένει με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, ενώ η ΕΛΑΣ κατευθύνει την κυκλοφορία προς το «Μακεδονία» μέσω παρακαμπτηρίου.

Στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Βέροια, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Βέροια διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίου στον κόμβο Νησελίου, καθώς, παρά την απομάκρυνση αριθμού τρακτέρ από το οδόστρωμα, η Τροχαία εκτιμά ότι η διέλευση των αυτοκινήτων από τον εναπομείναντα χώρο δεν είναι ασφαλής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, με τους οδηγούς να κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Πιερία, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν εφαρμοστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα 438-434 χιλιομέτρων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά με εναλλασσόμενες λωρίδες, ενώ όσοι χρειαστεί μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.