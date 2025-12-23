Μνημόνιο Συνεργασίας της διαΝΕΟσις με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η διαΝΕΟσις έχει θέσει στο επίκεντρο της δράσης της την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει συστηματικά τη συνεργασία με τα μεγάλα πνευματικά ιδρύματα της χώρας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης, τεκμηρίωσης, χάραξης πολιτικών και δημόσιου διαλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαΝΕΟσις υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα και τον Γενικό Διευθυντή της διαΝΕΟσις Διονύση Νικολάου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει κοινές έρευνες, κοινές εκδηλώσεις και γενικότερα κοινές δράσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, με προέκταση της συνεργασίας αυτής και με τους τοπικούς φορείς της περιοχής στο χώρο του πρωτογενούς τομέα και του πολιτισμού.

Ο Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, δήλωσε: «Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις για τη χάραξη από κοινού νέων στρατηγικών συνέργειας και επίτευξη καινούργιων στόχων. Αυτή η συνεργασία θα συντελέσει στην ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων, οι οποίες έχουν ως προοπτική την έρευνα και την διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Ο κ. Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις σχολίασε: «Η διαΝΕΟσις, μέσα στα 10 χρόνια της λειτουργίας της με στόχο τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της χώρας μας και της εφαρμογής τους, έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο σχετικά με την άρση των εμποδίων που επηρεάζουν την αποδοτική λειτουργία της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης και έχει αναδείξει τους τομείς που μπορούν να αποτελέσουν το όχημα μιας βιώσιμης ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή. Το μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στην περαιτέρω αναβάθμιση και της δικής μας δραστηριότητας ιδιαίτερα στους τομείς αυτούς».