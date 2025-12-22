Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους στο ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές της Πάτρας

Σε εορταστικούς ρυθμούς ζει η Πάτρα, καθώς το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου το ιστορικό κέντρο και οι γειτονιές της φιλοξένησαν πλήθος δράσεων.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού της «Ιχθυόσκαλας» φιλοξενήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά που διοργάνωσαν ο Δήμος, το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας και ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών.

Στην εκδήλωση , αναφέρει η ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, κυριάρχησαν οι κατασκευές, οι χοροί με «ξωτικά», το κουκλοθέατρο, η ζωγραφική Προσώπου, η μουσική, Photo Time και τα κεράσματα.

Την ίδια ημέρα στο χώρο του 41 ου Δημοτικού σχολείου μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν την παράσταση θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης και το Σκανταλιάρικο Ξωτικό» η οποία ανέβηκε από τον Καραγκιοζοπαίχτη Κωνσταντίνο Λαλιώτη.

Οι εκδηλώσεις της ημέρας έκλεισαν με την προβολή στο 25 ο δημοτικό σχολείο της ταινίας «Γιέτι: Η μεγάλη Περιπέτεια στα Χιόνια».

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το 54 ο δημοτικό σχολείο στο νότιο διαμέρισμα όπου ανέβηκε η Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης και το Σκανταλιάρικο Ξωτικό» με τον Καραγκιοζοπαίχτη Κωνσταντίνο Λαλιώτη.

Οι δράσεις της Κυριακής ολοκληρώθηκαν με την προβολή στο χώρο του 50 ου δημοτικού σχολείου της παιδικής ταινίας «Η Γιούκου και το λουλούδι των Ιμαλαΐων».

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου)

6.00 μ.μ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ"

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων

7:30 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Κλασσικής Μουσικής