Πάτρα: Η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών στο Πολύεδρο

Σήμερα στις 19:30

Γνωστό έγινε το Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών που θα πραγματοποιηθεί στο Πολύεδρο.

Αναλυτικά:

1. Ωδή στη χαρά – Beethoven
2. Κάλαντα Χριστουγέννων – Παραδοσιακό
3. Κάλαντα Πρωτοχρονιάς – Παραδοσιακό
4. Τρίγωνα Κάλαντα – Παραδοσιακό
5. We Wish You a Merry Christmas – Παραδοσιακό
6. Last Christmas–Wham
7. Χάρτινο το φεγγαράκι –Μάνος Χατζιδάκις
8. Τ’ αστέρι του Βοριά-Μάνος Χατζιδάκις
9. Πέρα στους Πέρα κάμπους – Παραδοσιακό
10. Το Tαγκό της Νεφέλης – Mc Kennitt Loreena
11. Romance –Anonymous
12. Syphony No 40 – W.A.Mozart
13. Paint It Black-The Rolling Stones
14. Bella Ciao – Παραδοσιακό
15. Κερκυραικός Χορός - Παραδοσιακό
16. Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας - Μάνος Λοίζος
Τραγούδι με τον Τζοβάνι Μπάστα
17.Πριγκηπέσα - Σωκράτης Μάλαμας
18.Το Μινόρε της Αυγής - Σπύρος Περιστέρης
19. Ένα Πρωινό- Σταύρος Ξαρχάκος

