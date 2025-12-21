Πάτρα: Η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών στο Πολύεδρο

Γνωστό έγινε το Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών που θα πραγματοποιηθεί στο Πολύεδρο.

Αναλυτικά:

1. Ωδή στη χαρά – Beethoven

2. Κάλαντα Χριστουγέννων – Παραδοσιακό

3. Κάλαντα Πρωτοχρονιάς – Παραδοσιακό

4. Τρίγωνα Κάλαντα – Παραδοσιακό

5. We Wish You a Merry Christmas – Παραδοσιακό

6. Last Christmas–Wham

7. Χάρτινο το φεγγαράκι –Μάνος Χατζιδάκις

8. Τ’ αστέρι του Βοριά-Μάνος Χατζιδάκις

9. Πέρα στους Πέρα κάμπους – Παραδοσιακό

10. Το Tαγκό της Νεφέλης – Mc Kennitt Loreena

11. Romance –Anonymous

12. Syphony No 40 – W.A.Mozart

13. Paint It Black-The Rolling Stones

14. Bella Ciao – Παραδοσιακό

15. Κερκυραικός Χορός - Παραδοσιακό

16. Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας - Μάνος Λοίζος

Τραγούδι με τον Τζοβάνι Μπάστα

17.Πριγκηπέσα - Σωκράτης Μάλαμας

18.Το Μινόρε της Αυγής - Σπύρος Περιστέρης

19. Ένα Πρωινό- Σταύρος Ξαρχάκος