Παρεμβάσεις πρόληψης και ενίσχυσης της ψυχικής υγείας στα σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις»

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν δράσεις πρόληψης εξαρτήσεων και ενίσχυσης της ψυχικής υγείας από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων.

Η ανακοίνωση του «Καλλίπολις» αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης και σταθερής συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» με τις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαβρύτων, υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τον μήνα Δεκέμβριο παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και ενίσχυσης της ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ψυχική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών», στην οποία συμμετείχαν συνολικά 16 εκπαιδευτικοί από το Νηπιαγωγείο Κλειτορίας, το Νηπιαγωγείο Σκεπαστού, το Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων, το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων και το Γυμνάσιο Καλαβρύτων.

Παράλληλα, στο Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων υλοποιήθηκε παρέμβαση σε 40 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών στο Διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και τις διάφορες μορφές εθισμού και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την αυτοεικόνα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχολογία των εφήβων. Μέσα από βιωματικές διεργασίες, δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αυτοπροστασίας και της υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς των μαθητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαβρύτων αποτελεί φορέα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις», ενώ το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δράσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαβρύτων.