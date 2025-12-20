Back to Top
Αιγιάλεια
Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας για κλοπή καλλυντικών και απόπειρα εξαπάτησης

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην Πάτρα συνελήφθη χθες μια γυναίκα για κλοπή καλλυντικών και απόπειρα απάτης σε εμπορικά καταστήματα.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εισήλθε σε εμπορικό κατάστημα και αφαίρεσε από γυναίκα μια σακούλα που περιείχε καλλυντικά συνολικά αξίας -83- ευρώ και στη συνέχεια εισήλθε σε άλλο εμπορικό κατάστημα και αποπειράθηκε να εξαπατήσει έναν άνδρα, για να του αφαιρέσει χρήματα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Κλοπή Αστυνομία

Ειδήσεις