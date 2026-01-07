Περιφερειακοί αγώνες ανωμάλου: Ημερομηνίες, σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ στην τελευταία συνεδρίασή του (18/11) το πρακτικό της ανάπτυξης με θέμα τους Περιφερειακούς αγώνες σε ανώμαλο έδαφος και δημόσιο οδό για την σεζόν 2025-26.

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο διεξαγωγής το οποίο περιλαμβάνει:

Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 31 σχετικών αγώνων σε 16 ΕΑΣ.

Το πλαίσιο βαθμολόγησης των αθλητών και της αξιολόγησης των σωματείων τους.

Πλαίσιο διεξαγωγής

Η χρονική περίοδος διεξαγωγής ορίζεται από τις 22 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2026.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2025 – 2026

2025

23/11 Κρήτης Σητεία

13/12 Ηπείρου – Κέρκυρας Ιωάννινα

14/12 Κρήτης Άγιος Νικόλαος

14/12 Βόρειας Πελοποννήσου Έλος Αγυιάς

20/12 Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη

20/12 Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενά

20/12 Ανατολικής Στερεάς – Εύβοιας Αλίαρτος

20/12 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς

20/12 Πειραιά & Νοτιοδυτικής Αττικής Αίγινα

2026

10/1 Ηπείρου – Κέρκυρας Ιωάννινα

10/1 Θεσσαλίας Τρίκαλα

10/1 Δωδεκανήσου Ρόδος

11/1 Κρήτης Χανιά

11/1 Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδάς

11/1 Αθήνας Ολυμπιακό Χωριό

11/1 Κυκλάδων Σύρος

11/1 Βόρειας Πελοποννήσου Καλογριά

11/1 Περιφέρειας Πελοποννήσου Ερμιόνη

11/1 Χίου – Σάμου Σάμος

17/1 Λέσβου Μυτιλήνη

17/1 Δυτικής Μακεδονίας Πτολεμαΐδα

17/1 Θεσσαλίας Τρίκαλα

18/1 Κυκλάδων Νάξος

18/1 Χίου – Σάμου Χίος

18/1 Πειραιά & Νοτιοδυτικής Αττικής Νέα Σμύρνη

18/1 Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κεραμωτή Νέστου

24/1 Λέσβου Λήμνος

25/1 Χίου – Σάμου Ικαρία

25/1 Κυκλάδων Μήλος

25/1 Δωδεκανήσου Κως

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:

Οι περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και δημόσια οδό εντάσσονται από το 2026 στο πλαίσιο της βαθμολόγησης – αξιολόγησης του αντιστοίχου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος.

Σε κάθε ΕΑΣ για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ16 – Κ18 – Κ20 – Κ23 & Α/Γ, εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών – αξιολογούμενων αγώνων από ένας μέχρι τρεις αγώνες το ανώτερο, ανάλογα με την απόφαση της κάθε ΕΑΣ, την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Οι ΕΑΣ χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με τη βαθμολογία τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος της προηγούμενης χρονιάς (2025).

Α’ Κατηγορία: Αθήνα (6.330 Βαθμοί) – Πειραιάς (3.154) – Βόρεια Πελοπόννησος (2.870).

Στους αγώνες που εντάσσονται στο θεσμό των περιφερειακών αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και διεξάγονται στις παραπάνω τρεις ΕΑΣ, βαθμολογούνται οι 14 πρώτοι αθλητές και αθλήτριες σε κάθε κατηγορία, με τη σταθερή βαθμολογία: 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1.

Β΄ Κατηγορία: Κρήτη (1.344) – Ήπειρος & Κέρκυρα (1.331)– Θεσσαλονίκη (1.308)

Στους αγώνες που εντάσσονται στο θεσμό των περιφερειακών αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και διεξάγονται στις παραπάνω τρεις (ομίλους) ΕΑΣ, βαθμολογούνται οι 10 πρώτοι αθλητές και αθλήτριες σε κάθε κατηγορία, με τη σταθερή βαθμολογία: 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3.

Γ΄ Κατηγορία: Ανατολική Στερεά & Εύβοια (779) – Θεσσαλία (644) – Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (612) – Κεντρική Μακεδονία (511) – Περιφέρεια Πελοποννήσου (406).

Στους αγώνες που εντάσσονται στο θεσμό των περιφερειακών αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και διεξάγονται στις παραπάνω πέντε ΕΑΣ, βαθμολογούνται οι 8 πρώτοι αθλητές και αθλήτριες σε κάθε κατηγορία, με τη σταθερή βαθμολογία: 13-11-10-9-8-7-6-5.

Δ΄ Κατηγορία: Κυκλάδες (285) – Χίος & Σάμος (179) – Δωδεκάνησα (105) – Δυτική Μακεδονία (69) – Λέσβος (39).

Στους αγώνες που εντάσσονται στον θεσμό των περιφερειακών αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και διεξάγονται στις παραπάνω πέντε ΕΑΣ,, βαθμολογούνται οι 6 πρώτοι αθλητές και αθλήτριες σε κάθε κατηγορία, με τη σταθερή βαθμολογία: 13-11-10-9-8-7.

Μετά τη διεξαγωγή όλων των Περιφερειακών αγώνων, οι αθλητές και αθλήτριες κατατάσσονται, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν από ένα (1) μέχρι και δύο (2) το ανώτερο αγώνες, ανεξάρτητα σε ποια ΕΑΣ διεξήχθησαν και συμμετείχαν.



Παραδείγματα βαθμολόγησης

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα για να γίνει ευκολότερο κατανοητό το σύστημα βαθμολόγησης:

Παράδειγμα 1: Ένας αθλητής συμμετείχε συνολικά σε 4 αγώνες. Σε έναν αγώνα της Αθήνας που ήταν πρώτος (13 βαθμοί), σε έναν αγώνα του Πειραιά που ήταν δεύτερος (11 βαθμοί), σε έναν αγώνα της Ανατολικής Στερεάς που ήταν επίσης δεύτερος (11 βαθμοί) και σε έναν αγώνα της Κρήτης που ήταν τρίτος (10 βαθμοί).

Το σύνολο βαθμών του παραπάνω αθλητή από τους 2 καλύτερους αγώνες που συμμετείχε είναι 13+11=24.

Παράδειγμα 2: Ένας αθλητής συμμετείχε συνολικά σε 2 αγώνες της ΕΑΣ Ηπείρου. Στον έναν αγώνα ήταν δεύτερος (11 βαθμοί) και στον άλλο αγώνα ήταν επίσης δεύτερος (11 βαθμοί).

Το σύνολο βαθμών του παραπάνω αθλητή από τους 2 αγώνες που συμμετείχε στην ΕΑΣ Ηπείρου είναι 11+11=22.

Παράδειγμα 3: Ένας αθλητής συμμετείχε συνολικά σε έναν αγώνα, για παράδειγμα σε έναν αγώνα στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και ήταν τρίτος (10 βαθμοί).

Το σύνολο βαθμών του παραπάνω αθλητή από τον έναν αγώνα που συμμετείχε είναι 10.



Προυποθέσεις βαθμολόγησης – ποσοστά – ισοπαλίες

Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να συμμετέχουν σε όλους τους περιφερειακούς αγώνες στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Εάν ένας αθλητής της κατηγορίας Κ23 επιλέξει να συμμετάσχει στον πρώτο του αγώνα στην κατηγορία Ανδρών, τότε θα πρέπει και στους άλλους περιφερειακούς αγώνες να συμμετέχει στην ίδια κατηγορία Ανδρών, για να μπορεί να έχει ενιαία βαθμολογική κατάταξη

Μετά την αρχική βαθμολόγηση αθλητών και αθλητριών από 1 ή 2 το ανώτερο καλύτερους αγώνες που συμμετείχαν, από το σύνολο των περιφερειακών αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος όλων των ΕΑΣ και ανάλογα με το σύνολο των παραπάνω βαθμών, κατατάσσονται στις θέσεις 1-12, ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή κατηγορία.

Οι 12 πρώτοι αθλητές και αθλήτριες της συνολικής κατάταξης από τους περιφερειακούς αγώνες και για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, βαθμολογούνται με βαθμούς Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου της φετινής χρονιάς (2026) στην αντίστοιχη κατηγορία.

Ο πρώτος νικητής της κατάταξης των περιφερειακών αγώνων, σε κάθε κατηγορία βαθμολογείται με το 33% της αξιολόγησης του 1ου πανελληνιονίκη δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, στρογγυλευμένο προς τα πάνω και στη συνέχεια φθίνουσα βαθμολόγηση – αξιολόγηση ανά μονάδα προς τα κάτω για τους άλλους 11 αθλητές.

Για παράδειγμα, εάν ο νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου στην κατηγορία Ανδρών βαθμολογείται με 85 βαθμούς, τότε ο νικητής της συνολικής κατάταξης στους περιφερειακούς αγώνες ανωμάλου δρόμου στην κατηγορία ανδρών βαθμολογείται με 29 βαθμούς, ο 2ος της συνολικής κατάταξης με 28 βαθμούς, ο 3ος με 27 βαθμούς κ..ο.κ..

Οι παραπάνω βαθμοί των αθλητών και αθλητριών (π.χ. 29 βαθμοί ο 1ος στη συνολική κατάταξη Ανδρών) προστίθενται και συνυπολογίζονται για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος και όχι στη βαθμολογία – κατάταξη των σωματείων από τους αθλητές και αθλήτριες τους που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Ανωμάλου.

Στους Περιφερειακούς αγώνες σε περίπτωση ισοπαλίας στις θέσεις 1-12, εφαρμόζουμε τις διατάξεις που ισχύουν σε όλα τα πρωταθλήματα.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση ισοπαλίας δύο αθλητών στη 2η θέση, μοιράζονται τους βαθμούς της 2ης και της 3ης θέσης. Σε ισοπαλία τριών αθλητών στη 12η θέση, μοιράζονται (δια 3) τους βαθμούς της 12ης θέσης.

Με τον παραπάνω τρόπο αξιολόγησης από τους συνολικούς βαθμούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και των περιφερειακών αγώνων, το 12,5% περίπου αντιστοιχεί στους αθλητές και αθλήτριες που θα αξιολογηθούν από τους περιφερειακούς αγώνες και το 87,5% περίπου στους αθλητές και αθλήτριες από το Πανελλήνιο Ανωμάλου.

Οι αθλητές και αθλήτριες για να αξιολογηθούν από τους περιφερειακούς αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2025-26 με βαθμούς αξιολόγησης του Πανελληνίου Ανωμάλου, θα πρέπει να συμμετάσχουν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος του 2026.