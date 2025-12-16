Μια ζεστή οικογενειακή γιορτή αγάπης και ελπίδας στον Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Σε κλίμα συγκίνησης, θαλπωρής και ανθρώπινης ζεστασιάς, πραγματοποιήθηκε μια όμορφη «οικογενειακή» Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών « Ελπίδα», γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα, μουσική και ευχές.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία της Γυναικείας Βυζαντινής Χορωδίας «ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ» , η οποία με κάλαντα και ύμνους χάρισε στιγμές συγκίνησης και χαράς σε φιλοξενούμενους, συνοδούς, συνεργάτες και εθελοντές.

Η γιορτή πλαισιώθηκε από μικρά συμβολικά δωράκια, γλυκά - προσφορά των Ζαχαροπλαστείων ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ, αναψυκτικά, προσφορά της ΛΟΥΞ και – πάνω απ’ όλα – από την ανταλλαγή ευχών, αγκαλιών και ειλικρινών χαμόγελων. Για λίγη ώρα, ο ξενώνας μετατράπηκε σε ένα μεγάλο οικογενειακό τραπέζι, όπου η αγάπη, η φροντίδα και η ελπίδα είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ξενώνας Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» συνεχίζει καθημερινά την αποστολή του, να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, προσφέροντας όχι μόνο στέγη και υποστήριξη, αλλά και στιγμές ανθρώπινης ζεστασιάς που δίνουν δύναμη και κουράγιο.