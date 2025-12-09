Η 6η ΥΠΕ συμμετείχε στο Workshop του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Δυναμική ήταν η παρουσία της 6ης ΥΠΕ -Υγειονομικής Πεφιφέρειας στο Workshop που συνδιοργάνωσε με το Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα (WHO Athens Office) στα Ιωάννινα την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος 3PH – “Enhancing primary health care in Greece by strengthening accessibility, quality, and sustainability" με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την ομιλία του, ο Διοικητής της 6ης Υ.ΠΕ κ. Θεοδωρόπουλος Ηλίας αναφέρθηκε αρχικά στην ουσιαστική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το ρόλο των Υγειονομικών Περιφερειών στη διαμόρφωση ενός ισχυρού, βιώσιμου και ποιοτικού συστήματος ΠΦΥ.

Στην ειδική αναφορά που έκανε σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUCanScreen, ένα από τα επιτυχημένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποίο υλοποιεί η 6η ΥΠΕ ως εταίρος σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικούς φορείς, υπογράμμισε ότι αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση και βελτίωση των εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου, μέσα από την παραγωγή τεκμηριωμένων εργαλείων, την προώθηση της ισότητας στην πρόσβαση και τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας.

Στη συνέχεια ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στο οποίο εντάσσεται η υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΠΠΕ), με δράσεις πρόληψης και διαγνωστικές εξετάσεις για διάφορες μορφές καρκίνου και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πιο συγκεκριμένα έγινε αναφορά για τα εξής:

· «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού. - Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

· «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

· «Πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων»

· «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου»

Η παρουσία της 6ης ΥΠΕ ενισχύθηκε επίσης, με ενδιαφέρουσες ομιλίες από τους Υποδιοικητές, Γεώργιο Δέντσικα και Βασίλειο Στασινόπουλο οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Workshop, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της Υγειονομικής Περιφέρειας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας Υγείας στις περιοχές ευθύνης της. Το συγκεκριμένο workshop αποτέλεσε πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και προτεραιοτήτων για μια περιοχή που καλύπτει μεγάλο γεωγραφικό εύρος της χώρας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν:

· η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΠΦΥ και Δημόσιας Υγείας,

· η αξιοποίηση των δεδομένων για λήψη αποφάσεων,

· η ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση και υπέρβαση διαχωρισμένων υπηρεσιών υγείας.