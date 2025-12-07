Πάτρα Ενωμένη: "Το νερό νεράκι με τις ευλογίες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων"

Η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή Πατρέων ότι προχωρά σε αυξήσεις στην τιμή του νερού από το 2026, κάνοντας λόγο για «επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων» και αποδίδοντας τις ανατιμήσεις σε λανθασμένες επιλογές, καθυστερήσεις και παραλείψεις στη διαχείριση της ΔΕΥΑΠ και του φράγματος Πείρου–Παραπείρου.

Η ανακοίνωη της παράταξης αναφέρει: "Το νερό για τους πολίτες της Πάτρας θα είναι πιο ακριβό από το 2026 με πλήρη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων.

Οι υποτιθέμενοι προστάτες των λαϊκών στρωμάτων, που δαιμονοποιούν κάθε σκέψη για αλλαγή στη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) με το πρόσχημα της ιδιωτικοποίησης και αύξησης της τιμής του νερού, αποφάσισαν την επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων ψηφίζοντας αυξήσεις στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ για το 2026.

Το νερό νεράκι, λοιπόν, με τις ευλογίες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων.

Αν η Δημοτική Αρχή είχε υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση Διαδημοτικού Φορέα για τη διαχείριση του φράγματος Πείρου Παραπείρου, αν είχε αυξήσει την εισπραξιμότητα από τους οφειλέτες, αν είχε διαπραγματευθεί με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για καλύτερη τιμή, αν είχε ελεγχθεί το φαινόμενο των διαρροών και απωλειών, αν είχε φροντίσει ο Δήμος Πατρέων να ξεπληρώσει το χρέος του προς τη ΔΕΥΑΠ, δεν θα είχαμε οδηγηθεί, από ιδεολόγους που οραματίζονται την κοινωνική ανατροπή, στην αύξηση του κόστους ενός κοινωνικού αγαθού.

Το ύστερο ενδιαφέρον για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η δεκαετής καθυστέρηση για τη σύνταξη μελέτης για την επέκταση του διυλιστηρίου, η αποποίηση ευθυνών και ο μόνιμα καταγγελτικός λόγος για τα κόμματα (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) που έχουν ασκήσει κεντρική διοίκηση, δεν πείθουν πια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση στην Πάτρα αυξάνει το κόστος του νερού και επιβαρύνει τους δημότες μας".