Η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», με ανακοίνωσή τους, 'εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου.

Ο εκλιπών υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένος στο λειτούργημά του και με την τεκμηριωμένη κριτική του, τα εύστοχα σχόλιά του και τη γενικότερη παρουσία του κοσμούσε τον χώρο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…"