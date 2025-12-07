Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «σκαρφάλωσε» πάνω στον κυματοθραύστη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν μεγάλο σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέκρουσε και ακινητοποιήθηκε πάνω στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00, χωρίς ευτυχώς να καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τεχνικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε πρώτη εκτίμηση των ζημιών και στον σχεδιασμό της επιχείρησης απομάκρυνσης του σκάφους από το σημείο.