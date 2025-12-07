Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «σκαρφάλωσε» πάνω στον κυματοθραύστη

taxydromos.gr

taxydromos.gr

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδήγησαν στο περίεργο ατύχημα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όταν μεγάλο σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέκρουσε και ακινητοποιήθηκε πάνω στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια.

 Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00, χωρίς ευτυχώς να καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

 Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τεχνικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε πρώτη εκτίμηση των ζημιών και στον σχεδιασμό της επιχείρησης απομάκρυνσης του σκάφους από το σημείο.

Ειδήσεις Τώρα

Θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα Πατρών: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Πού ακριβώς εντοπίστηκε ο σεισμός που αναστάτωσε τα Καλάβρυτα - Αρκετοί μετασεισμοί

Ζάκυνθος: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που πέθανε από επίθεση σκύλου - Τι συνέβη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βόλος Λιμενικό

Ειδήσεις