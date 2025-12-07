Ινδία: Φωτιά σε νυχτερινό κέντρο - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην Γκόα, στη δυτική Ινδία, μετά από πυρκαγιά, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές σε αυτή την άλλοτε πορτογαλική αποικία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε μέσω X «βαθιά θλίψη».

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός Πραμόντ Σάβαντ έκανε λόγο νωρίτερα, επίσης μέσω X, για «πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα», διευκρινίζοντας αργότερα πως «25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε πως μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες πέθαναν «από ασφυξία». Δεν διευκρίνισε αν υπήρχαν ξένοι ανάμεσα στους τουρίστες.

Οπτικό υλικό του PTI εικονίζει μέλη σωστικών συνεργείων να βγάζουν έξω με φορεία τραυματίες ή νεκρούς, κατεβαίνοντας μέσα στη νύχτα στενή πέτρινη σκάλα στο κατάστημα «Birch», μπροστά το οποίο είχαν συγκεντρωθεί αστυνομικοί, σωστικά συνεργεία, τραυματιοφορείς και περίεργοι.

Σε άλλα, ευρύτερα πλάνα, εικονίζονται καπνοί να υψώνονται από τον τόπο της καταστροφής.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Για τον πολιτειακό πρωθυπουργό, αυτό το «τραγικό δυστύχημα δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ», καθώς «το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια» και «αυτή η αμέλεια προκάλεσε την πυρκαγιά».