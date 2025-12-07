Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού

Νέα τροπή παίρνει η ιστορία του κτηνοτρόφου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, Κ.Θ. , ο οποίος συγκίνησε όλη την Ελλάδα όταν αποχαιρετούσε το κοπάδι του πριν τη θανάτωσή του εξαιτίας της ευλογιάς.

Όπως όλα δείχνουν, ο άντρας δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού, το οποίο προέκυψε λίγη ώρα μετά τις δραματικές στιγμές που καταγράφει το βίντεο που ανήρτησε η ίδια η οικογένεια. Η υποχρεωτική θανάτωση των 450 προβάτων της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, τα τελευταία μάλιστα καθαρόαιμα στην περιοχή, επιδείνωσαν την κατάσταση του κτηνοτρόφου.