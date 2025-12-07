Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού

Δεν άντεξε τη συναισθηματική πίεση από την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του και κατέρρευσε
Νέα τροπή παίρνει η ιστορία του κτηνοτρόφου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, Κ.Θ. , ο οποίος συγκίνησε όλη την Ελλάδα όταν αποχαιρετούσε το κοπάδι του πριν τη θανάτωσή του εξαιτίας της ευλογιάς.
Όπως όλα δείχνουν, ο άντρας δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Γιαννιτσών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού, το οποίο προέκυψε λίγη ώρα μετά τις δραματικές στιγμές που καταγράφει το βίντεο που ανήρτησε η ίδια η οικογένεια. Η υποχρεωτική θανάτωση των 450 προβάτων της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, τα τελευταία μάλιστα καθαρόαιμα στην περιοχή, επιδείνωσαν την κατάσταση του κτηνοτρόφου.
«Σκοτώνουν τα παιδιά μας μπροστά στα μάτια μας»
Υπενθυμίζεται, ο κτηνοτρόφος καταγραφόταν να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα ζώα που εξέτρεφε για δεκαετίες. Η θανάτωση των 450 προβάτων επιβλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω κρούσματος ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, μέτρο που σήμανε την οριστική απώλεια της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε ο κτηνοτρόφος. «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από τη ζημία», συμπλήρωσε.
Η οικογένειά του είχε τονίσει πως τα παιδιά μεγάλωσαν δίπλα στο κοπάδι, φροντίζοντας τανεογέννητα αρνιά με μπιμπερό και αντιμετωπίζοντάς τα ως μέλη της οικογένειας.
Σύμφωνα με τους συγγενείς του, η έντονη συναισθηματική πίεση των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με την απώλεια του βιώματος μιας ολόκληρης ζωής, επηρέασε σοβαρά την υγεία του. Με την εξαφάνιση του τελευταίου καθαρόαιμου κοπαδιού, η περιοχή χάνει ταυτόχρονα ένα σημαντικό κομμάτι της κτηνοτροφικής και πολιτισμικής της παράδοσης.
Η υγεία του κτηνοτρόφου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ η οικογένεια ζητά σεβασμό και διακριτικότητα.
