Οικονομική κρίση: Άπιαστο όνειρο τα εισπρακτικά ρεκόρ στα ποδοσφαιρικά γήπεδα

Είναι δεδομένο πως η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, δηλαδή μετά το 2009, είχε σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε έκφανση της κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων.

Από την αγορά ενός φθηνού προϊόντος πρώτης ανάγκης στο Σούπερ Μάρκετ μέχρι την επένδυση στο Χρηματιστήριο, ο παρανομαστής ήταν κοινός: Όσο λιγότερα τόσο καλύτερα.

Τα έχουμε ζήσει -και τα ζούμε ακόμα εν πολλοίς- όλοι μας, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα.

Αξίζει όμως να δούμε έναν σημαντικό αντίκτυπο της Κρίσης στις τιμές των εισιτηρίων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Χώρας, αν και η σχέση ήταν ευρύτερα πολύπλοκη:

Οι περισσότερες ομάδες αναγκάστηκαν να μειώσουν τις τιμές των εισιτηρίων ή να προσφέρουν πακέτα διαρκείας σε πιο προσιτές τιμές για να προσελκύσουν κόσμο. Η αγοραστική δυνατότητα των φιλάθλων είχε περιοριστεί δραστικά, και οι σύλλογοι έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα.

Η κρίση οδήγησε σε σημαντική μείωση της προσέλευσης στα γήπεδα. Ακόμα και με χαμηλότερες τιμές, πολλοί φίλαθλοι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά την τακτική παρακολούθηση αγώνων, καθώς προτεραιότητα ήταν τα βασικά έξοδα διαβίωσης, σε κάθε περίπτωση δε, με την εξάπλωση των συνδρομητικών καναλιών, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποιο παιχνίδι ήθελαν από την καναπέ τους.

Οι ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας έχασαν σημαντικά έσοδα από τα εισιτήρια (matchday revenues), κάτι που επηρέασε τους προϋπολογισμούς τους και την ικανότητά τους να διατηρήσουν ανταγωνιστικά ρόστερ. Αυτό συνέβαλε στη γενικότερη υποβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, οι «μεγάλες» ομάδες (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) διατήρησαν σχετικά καλύτερη προσέλευση και μπορούσαν να κρατήσουν τις τιμές πιο σταθερές για τα μεγάλα ματς, ενώ οι μικρότερες ομάδες επλήγησαν περισσότερο. Η κρίση ουσιαστικά ανάγκασε το ελληνικό ποδόσφαιρο να προσαρμοστεί σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα με χαμηλότερα έσοδα και πιο προσιτές τιμές.

Κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει αμετάβλητη από το 2009 έως σήμερα, η λίστα με τα πιο εμπορικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια όλων των εποχών στην Ελλάδα!

Σχολιάστηκε με θαυμασμό από πολλούς πως η ΠΑΕ ΑΕΚ εισέπραξε 878.770 ευρώ στο παιχνίδι με την Μπάγερν για το Τσάμπιονς Λιγκ που έγινε την Τρίτη 23/10/218 στο ΟΑΚΑ, από τα 56.865 εισιτήρια που διατέθηκαν. Ομοίως και η προσέλευση στον αγώνα Παναθηναϊκός - Βιγιαρεάλ (21/09/2023): 57.003 θεατές στο ΟΑΚΑ!

Κι όμως αυτά τα δύο πιο εμπορικά παιχνίδια της 15ετίας, μαζί με τον περσινό τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός - ΟΦΗ (55.000 εισιτήρια) δεν είναι καν στην λίστα με τα εισπρακτικά ρεκόρ!

Είναι ασφαλώς από τις πιο εμπορικές επιδόσεις, αλλά μακριά από την λίστα με τα πιο εμπορικά (αναφορικά με τις εισπράξεις) παιχνίδια όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το ρεκόρ εισπράξεων κρατάει από την περίοδο 2005-’06 όταν στον αγώνα Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα εισπράχθηκαν 1.586.148 ευρώ, επίδοση που αν και βγήκαμε από τα μνημόνια δύσκολα θα ξεπεραστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Παρουσιάζουμε τη λίστα με τα ρεκόρ εισπράξεων όλων των εποχών στο Ελληνικό ποδόσφαιρο με εισπράξεις πάνω από 900.000 ευρώ. Ούτε ένα παιχνίδι μετά το 2009

Αναλυτικά (όλα τα ματς στο ΟΑΚΑ) εκτός από το 16ο (Ελλάδα-Τουρκία) που έγινε στο Καραϊσκάκη. Ολα σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις εκτός από τα 7, 12 και 17 που ήταν στη Σούπερ Λίγκα.

Α/Α ΣΕΖΟΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Μ.Ο.

1. 2005-2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1.586.148 27,92

2. 2001-2002 OΛYMΠIAKOΣ - MANTΣEΣTEP Γ. 1.453.074 20,31

3. 2006-2007 ΑΕΚ - ΜΙΛΑΝ 1.337.302 23,79

4. 2008-2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1.271.844 21.24

5. 2000-2001 ΠANAΘHNAΪKOΣ - ΓIOYBENTOYΣ 1.270.621 18,99

6. 2008-2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΙΝΤΕΡ 1.228.554 21,04

7. 2004-2005 ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.227.860 19,45

8. 1999-2000 OΛYMΠIAKOΣ - PEAΛ MAΔP. 1.149.234 16,41

9. 2000-2001 OΛYMΠIAKOΣ - ΛION 1.132.563 16,40

10. 1998-1999 OΛYMΠIAKOΣ - ΓIOYBENTOYΣ 1.098.419 15,46

11. 2008-2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΝΤΕΡ 1.054.169 19,48

12. 2008-2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.046.694 17,32

13. 2000-2001 ΠANAΘHNAΪKOΣ - ΛA KOPOYNIA 1.007.883 20,97

14. 2005-2006 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΙΣΛΑ 993.350 22,70

15. 1995-1996 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ 976.247 13,27

16. 2006-2007 ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 914.735 29,12

17. 2001-2002 OΛYMΠIAKOΣ - AEK 913.584 15,15

