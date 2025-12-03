Ο Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Για την σύλληψη του γιου του μετά από αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία μίλησε για πρώτη φορά το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφερόμενος στην σύλληψη του γιου του στη Νέα Ερυθραία τόνισε μεταξύ άλλων πως «το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Όπως τόνισε «έχω δυο γιους, αυτός είναι ο μικρότερος. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο και μας συμπεριφέρεται το ίδιο. Τελεία και παύλα.

Δεν έχω δει τη δικογραφία. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη.

Δεν έχει η δικογραφία δήλωση του γιου μου στους αστυνομικούς «ξέρεις ποιος είμαι εγώ».

Το θέμα απασχόλησε πρωινές εκπομπές και βραδυνές και δελτία ειδήσεων, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω»