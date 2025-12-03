Back to Top
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Χάλαρης, μηχανικός της Pirelli

Συνέβαλε καθοριστικά στην εγκατάσταση του εργοστασίου της Pirelli στην Αίγυπτο

Σε ηλικία 86 ετών απεβίωσε ο Γεώργιος Χάλαρης, μηχανικός που συνέβαλε καθοριστικά στην εγκατάσταση του εργοστασίου της Pirelli στην Αίγυπτο.

Γεννημένος στο Κάιρο, υπήρξε καθοριστική μορφή στην ανάπτυξη της βιομηχανικής παρουσίας της εταιρείας στη χώρα.

Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος με την Ελένη και από την οικογένειά τους είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Σταύρο και τον Διονύση. Είχε την χαρά να δει τρία εγγόνια, τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο και τον Μάριο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, στην Πάτρα, με την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στον χώρο της βιομηχανίας και της τοπικής κοινωνίας.

