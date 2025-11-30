Ο Ν. Ανδρουλάκης από την Πάτρα: Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη στον επίσημο εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

«Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα, στον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Μία Πάτρα, όμως, που πλήττεται από την έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης» ανέφερε σε δηλώσεις του.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις «κρίσιμες υποδομές» που «δυστυχώς καθυστερούν. Ποιοτικές θέσεις εργασίας λείπουν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να επιλέγει την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση».

Οι δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη από την Πάτρα

Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα.

Μας παρουσίασαν ως επιτυχία την καθυστέρηση των πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου. Και εν τέλει, πρώτη φορά από την πρώτη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων. Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη για να σταματήσουμε το μεγάλο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».