Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σοβαρές φθορές σε μπαλκόνια πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Σοβαρές φθορές σε μπαλκόνια πολυκ...

Καταγγελίες για ετοιμόρροπους σοβάδες και εκτεθειμένα σίδερα

Κίνδυνο κατάρρευσης σοβάδων σε πολυκατοικία στην Πάτρα, καταγγέλει συμπολίτης μας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση του κτιρίου.

Πρόκειται για πολυκατοικία που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αγίου Ανδρέα και Μιαούλη, όπου -όπως λέει στο thebest.gr- τμήματα σοφάδων σε μπαλκόνια έχουν αποκολληθεί ή είναι έτοιμα να πέσουν, ενώ σε ένα από αυτά έχουν αποκαλυφθεί ακόμη και τα σίδερα του οπλισμού.

«Είναι εμφανές ότι είναι άκρως επικίνδυνο», καταγγέλλει, επισημαίνοντας ότι καθημερινά από το σημείο περνά συνεχώς κόσμος, καθώς βρίσκεται κοντά σε δρόμους με αυξημένη κίνηση.

Ειδήσεις Τώρα

Η Πάτρα τιμά τον Πολιούχο της Άγιο Ανδρέα- Χιλιάδες πιστοί στον Ιερό Ναό για την προσκύνηση της Τιμίας Κάρας- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδρομή

Πάτρα: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος εστίασης για πώληση αλκοόλ σε 5 ανήλικους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σοβάδες

Ειδήσεις