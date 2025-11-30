Πάτρα: Σοβαρές φθορές σε μπαλκόνια πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης- ΦΩΤΟ

Κίνδυνο κατάρρευσης σοβάδων σε πολυκατοικία στην Πάτρα, καταγγέλει συμπολίτης μας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση του κτιρίου.

Πρόκειται για πολυκατοικία που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αγίου Ανδρέα και Μιαούλη, όπου -όπως λέει στο thebest.gr- τμήματα σοφάδων σε μπαλκόνια έχουν αποκολληθεί ή είναι έτοιμα να πέσουν, ενώ σε ένα από αυτά έχουν αποκαλυφθεί ακόμη και τα σίδερα του οπλισμού.

«Είναι εμφανές ότι είναι άκρως επικίνδυνο», καταγγέλλει, επισημαίνοντας ότι καθημερινά από το σημείο περνά συνεχώς κόσμος, καθώς βρίσκεται κοντά σε δρόμους με αυξημένη κίνηση.