ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Μάκης Κατσιγιάννης καταδικάζει την επίθεση στην Χριστίνα Αλεξόπουλου

Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Μάκης Κατσιγιάννης, σε ανακοίνωσή του, καταδικάζει την λεκτική επίθεση που δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο κέντρο της Πάτρας, η βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου.
Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ως Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, αισθάνομαι την ανάγκη να καταδικάσω απερίφραστα την επίθεση εις βάρος της τ. Υφυπουργού Μεταφορών & Υποδομών και Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου.
Τέτοιες πράξεις βίας δεν πλήττουν μόνο ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά προσβάλλουν τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και του πολιτικού πολιτισμού.
Η κοινωνία μας προχωρά μέσα από τον διάλογο, τον σεβασμό και την ελεύθερη και διαφορετική άποψη.
Οποιαδήποτε προσπάθεια εκφοβισμού ή φίμωσης αντιστρατεύεται ευθέως τις αρχές που υπηρετούμε.
Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της κ. Αλεξοπούλου και απέναντι σε κάθε μορφή βίας.
Η κοινωνία αποδοκιμάζει κάθε πράξη βίας και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που αποτελεί κατάκτηση όλων μας".
