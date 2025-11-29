ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Μάκης Κατσιγιάννης καταδικάζει την επίθεση στην Χριστίνα Αλεξόπουλου

Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Μάκης Κατσιγιάννης, σε ανακοίνωσή του, καταδικάζει την λεκτική επίθεση που δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο κέντρο της Πάτρας, η βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ως Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, αισθάνομαι την ανάγκη να καταδικάσω απερίφραστα την επίθεση εις βάρος της τ. Υφυπουργού Μεταφορών & Υποδομών και Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Τέτοιες πράξεις βίας δεν πλήττουν μόνο ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά προσβάλλουν τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και του πολιτικού πολιτισμού.

Η κοινωνία μας προχωρά μέσα από τον διάλογο, τον σεβασμό και την ελεύθερη και διαφορετική άποψη.

Οποιαδήποτε προσπάθεια εκφοβισμού ή φίμωσης αντιστρατεύεται ευθέως τις αρχές που υπηρετούμε.

Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της κ. Αλεξοπούλου και απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Η κοινωνία αποδοκιμάζει κάθε πράξη βίας και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που αποτελεί κατάκτηση όλων μας".