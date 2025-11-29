Back to Top
Πάτρα: Λεκτική επίθεση στη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου

«Ο φασισμός δεν θα περάσει», δήλωσε η ίδια σε ανάρτησή της

Eπεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχθηκε φραστική επίθεση από ομάδα συγκεντρωμένων που πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης.

Η ένταση αυξανόταν σταδιακά, με άτομα να της ζητούν επίμονα να αποχωρήσει από την πλατεία. Η βουλευτής απομακρύνθηκε από το σημείο, εν μέσω έντονων φραστικών επιθέσεων.

Λίγο αργότερα, ανήρτησε στα προσωπικά της προφίλ στο facebook και στο instagram βίντεο από το περιστατικό, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αιχμηρό σχόλιο.

«Αυτή είναι η δημοκρατία τους! Καμαρώστε τα! Σήμερα, στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, δέχθηκα επίθεση από ανθρώπους που πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Τους απαντώ καθαρά: ο φασισμός δεν θα περάσει! Με ψυχραιμία και με σεβασμό στον δημόσιο διάλογο δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψη των πολλών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

