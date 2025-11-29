Φρίκη στα Χανιά: 53χρονος πατέρας κακοποιούσε το 3χρονο παιδί του

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά ο 53χρονος πατέρας που κατηγορούνταν για γενετήσιες πράξεις με θύμα την 3χρονη ανήλικη κόρη του.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 5,5 ετών, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Παρά το σύνολο των στοιχείων και τις 14 πραγματογνωμοσύνες που επιβεβαίωναν την κακοποίηση, ο κατηγορούμενος συνέχισε μέχρι το τέλος να αρνείται τα πάντα.

Οι πράξεις που αποκαλύφθηκαν το 2018

Η κακοποίηση αφορούσε το διάστημα 2017–2018. Η μητέρα κατήγγειλε τις πράξεις μόλις συνειδητοποίησε τι συνέβαινε στο σπίτι τις ώρες που απουσίαζε για εργασία. Η ίδια είχε κινητοποιηθεί από αφύσικες συμπεριφορές της μικρής, σεξουαλικής φύσεως αλλά και από δαγκωματιές που είχε δει στα οπίσθιά της.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η ψυχίατρος -τεχνική σύμβουλος από τη μεριά της μητέρας ενώ διαβάστηκαν και όλες οι γνωματεύσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων και εξετάστηκε επίσης η βρεφονηπιοκόμος του παιδικού σταθμού όπου φοιτούσε η μικρούλα, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, το 2018.

Η παιδοψυχίατρος αναφέρθηκε αναλυτικά στις πράξεις που έκανε ο πατέρας στο παιδί αλλά και σε όσα ανάγκαζε την μικρή να του κάνει σε ένα πλαίσιο ασέλγειας και βίας και έκανε λόγο για μια ολοφάνερη συμπτωματολογία που συνόδευε τις περιγραφές και η οποία δεν μπορεί να προκληθεί από καμία πλύση εγκεφάλου.

Στην πρότασή της, η Εισαγγελέας της Έδρας ήταν ξεκάθαρη, «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τις πράξεις τις έχει τελέσει». Πάντα υπήρχε κακοποίηση αλλά ποτέ δεν την κατήγγειλε, ήταν απόλυτα συναισθηματικά εξαρτημένη από αυτόν, κάτι που συχνά βλέπουμε από θύματα κακοποίησης.

Τόνισε ότι η μητέρα ήταν επί χρόνια συναισθηματικά εξαρτημένη από τον κατηγορούμενο, κάτι που συναντάται συχνά σε θύματα κακοποίησης, και ότι ενεργοποιήθηκε μόνο όταν διαπίστωσε ότι κινδυνεύει το παιδί της, ενώ κατέληξε στο ότι «το γεγονός ότι όλα αυτά τα έχει βιώσει πραγματικά προκύπτει από τη σωρεία γνωματεύσεων των παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων. Καταλήγω με βεβαιότητα ότι όλα αυτά τελέστηκαν γιατί το παιδί επαναλαμβάνει συνέχεια και συντονισμένα με το συναίσθημά του» τόνισε.

Ζωή από την αρχή για το παιδί – Υποστήριξη από τη θεία

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας, το κορίτσι ζει πλέον με τη θεία του, η οποία παρέστη στο δικαστήριο ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Η πραγματογνωμοσύνη ήταν καταλυτική, η έκθεσή της και μόνο αρκούσε, για να διαπιστώσουμε πως έχουν τελεστεί οι πράξεις. Όλες οι πραγματογνωμοσύνες έχουν μια σταθερά, ότι το παιδί έχει υποστεί όλες τις πράξεις για τις οποίες δικάζεται. Δεν υπάρχει μία αντίθετη βεβαίωση» σημείωσε ο δικηγόρος της, Κωνσταντίνος Σφυριδάκης, συντασσόμενος με την εισαγγελική πρόταση.

Η υπεράσπιση μίλησε για «ψυχοπαθολογία» – Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς

«Διαφορές αστικής φύσεως» ισχυρίστηκε η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος του 53χρονου, Θωμάς Λεχωβίτης, έκανε λόγο για «διαφορές αστικής φύσεως» μεταξύ του κατηγορούμενου και της μητέρας του παιδιού η οποία έχει πλέον φύγει από τη ζωή. Προχώρησε μάλιστα σε πρωτοφανείς ισχυρισμούς ότι η νεκρή μητέρα είχε «καθοδηγήσει» τις καταγγελίες, και υποστήριξε ότι οι καταγγελίες ήταν «υποβολιμιαίες» από τη μητέρα, φτάνοντας στο σημείο να μιλήσει για «παρανοϊκή ψυχοπαθολογία» της.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε. Σημειώθηκε επίσης πως και η ίδια η εκλιπούσα υπήρξε θύμα κακοποίησης από τον 53χρονο, υπόθεση για την οποία είχε ήδη καταδικαστεί.

Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έπεισε τελικά τους δικαστές και τους ενόρκους, οι οποίοι κατέληξαν σε ομόφωνη κρίση ενοχής.