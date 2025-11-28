Νίκος Οικονομόπουλος: Είμαι παραδομένος στον Χριστό, θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή

Απόσπασμα από την συνέντευξη του τραγουδιστή Νίκου Οικονομόπουλου που θα προβληθεί την Δευτέρα (01/12), έδειξε το πρωί της Παρασκευής (28/11), η εκπομπή “Πρωινό”.

Ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων φαίνεται πως μίλησε για την προσωπική του ζωή αλλά και την σχέση του με την θρησκεία και τον χριστιανισμό.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή ο τραγουδιστής ανέφερε:

“Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα”, είπε.

“Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι”, κατέληξε.

Επίσης αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη.

“Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα”, σημείωσε.

Ο Χριστιανισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην σχέση του με τον Χριστιανισμό και τη σημασία που έχει στη ζωή του.

“Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω.

Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;”, δήλωσε.