The Voice - Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε την μόνη σωστή απάντηση όταν τον ρώτησαν για μένα»

Στη σκηνή του The Voice θέλησε να διεκδικήσει ο Δημήτρης το όνειρο του, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και ήρθε το νέο επεισόδιο του μουσικού τάλεντ σόου στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αφού ερμήνευσε ένα κομμάτι που γνωρίσαμε με την φωνή του Θοδωρή Φέρρη, λοιπόν, ο νεαρός διαγωνιζόμενος μοιράστηκε με τους coaches πως έχει αδυναμία σε αρκετούς Έλληνες τραγουδιστές. Ανάμεσα τους και ο Νίκος Οικονομόπουλος, για τον οποίο και ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να κάνει μια απρόσμενη μα πολύ συγκεκριμένη αναφορά με αφορμή σχόλιο που έγινε για τον ίδιο.

Έτσι, όταν πήρε την απαραίτητη… πάσα από τον 22χρονο Δημήτρη, στον αέρα του The Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν και του είπαν “πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό” και τα λοιπά και τα λοιπά”.

“Και λέει “τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;”. Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα που είναι η πιο σωστή δηλαδή”.