Κακοκαιρία Adel: Έντονα φαινόμενα και υψηλός συναγερμός την Παρασκευή- Δείτε τις περιοχές σε red code

«Κόκκινος συναγερμός» για την Παρασκευή καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες να αναμένονται σε πολλές περιοχές έως το πρωί του Σαββάτου. Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα και έχουν ήδη επηρεάσει την Αττική με ισχυρές καταιγίδες. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» για την Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν. Το καιρικό σκηνικό περιλαμβάνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Παρασκευή αναμένονται κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει πιθανότητα χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα στην Αττική. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας καθώς επίσης και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4 (πολύ σημαντική). Τα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή μέσα από χάρτες Το Meteo δημοσίευσε προγνωστικούς χάρτες που αποτυπώνονται τα φαινόμενα ανά τρίωρο την Παρασκευή (με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα). Παρασκευή 05:00 - 08:00

08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

17:00 – 20:00

Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα. Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «red code» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί. Βροχές στα δυτικά Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1407074574248588%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Πλημμύρες και χαλάζι Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Πέμπτη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.

Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1155708486733135%2F&show_text=false&width=385&t=0" width="385" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>