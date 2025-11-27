Κακοκαιρία Adel: Έντονα φαινόμενα και υψηλός συναγερμός την Παρασκευή- Δείτε τις περιοχές σε red code

«Κόκκινος συναγερμός» για την Παρασκευή καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν
Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες να αναμένονται σε πολλές περιοχές έως το πρωί του Σαββάτου. Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα και έχουν ήδη επηρεάσει την Αττική με ισχυρές καταιγίδες.
Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» για την Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν.
Το καιρικό σκηνικό περιλαμβάνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Παρασκευή αναμένονται κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει πιθανότητα χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα στην Αττική.
Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας καθώς επίσης και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4 (πολύ σημαντική).
Τα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή μέσα από χάρτες
Το Meteo δημοσίευσε προγνωστικούς χάρτες που αποτυπώνονται τα φαινόμενα ανά τρίωρο την Παρασκευή (με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα).
Παρασκευή 05:00 - 08:00
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
17:00 – 20:00
Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο
Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.
Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «red code» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.
Βροχές στα δυτικά
Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις.
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.
Πλημμύρες και χαλάζι
Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Πέμπτη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.
Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.
«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα
Ταυτόχρονα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων. Όπως είπε στο protothema.gr ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές.
Στη Θεσπρωτία, ο κάμπος της Παραμυθιάς μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη, με ζώα να αναζητούν τροφή μέσα σε πλημμυρισμένα χωράφια, σύμφωνα με το artinos.gr. Στον Παραπόταμο, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, με δέντρα να κομματιάζονται και να παρασύρουν εγκαταστάσεις.
Στο Μεγανήσι της Λευκάδας, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν. Συνεργείο του δήμου με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας προσπαθεί να κάνει άντληση των νερών από τις αυλές των σπιτιών, σύμφωνα με το ilefkada.gr.
Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα
Η «Adel» έπληξε σφοδρά και τη Μεσσηνία από αργά το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων, που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα.
Στη Φοινικούντα και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, επιχειρήσεις και κατοικίες υπέστησαν φθορές, τζάμια θρυμματίστηκαν, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν.
Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr