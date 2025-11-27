Τζόκερ κλήρωση 2994: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 2994), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 10,15,17,24,40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
