Τζόκερ κλήρωση 2994: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου η κλήρωση Τζόκερ.

Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 2994), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 10,15,17,24,40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

