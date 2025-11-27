Κίνημα Δημοκρατίας: Εγκατάλειψη Οδοντωτού- Σήμα κινδύνου για Καλάβρυτα και Αιγιαλεία

Σε κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας βρίσκονται επαγγελματίες και τοπικοί φορείς σε Καλάβρυτα και Αιγιαλεία, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τις υποδομές και τη λειτουργία του Οδοντωτού.

Η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρει τα εξής:

Στεκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών και επιχειρηματιών σε Καλάβρυτα και Αιγιαλεία, οι οποίοι βλέπουν πλέον τις κυβερνητικές υποσχέσεις για την περιοχή να καταρρέουν. Ζουν «στη σκιά» δεσμεύσεων που έμειναν στα χαρτιά και αποφάσεων που οδηγούν σε περαιτέρω απομόνωση έναν από τους σημαντικότερους ορεινούς προορισμούς της χώρας.

Υπενθυμίζουμε ότι την 1η Απριλίου 2024, κατά την επίσκεψή του στα Καλάβρυτα, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για συνολικό πλάνο χρηματοδότησης 22 εκατ. ευρώ, το οποίο προέβλεπε:

• την εκκίνηση της μελέτης για την ανακατασκευή και βελτίωση της οδικής αρτηρίας Πούντα – Καλάβρυτα και

• την επέκταση του Οδοντωτού μέχρι την Αγία Λαύρα.

Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, η πραγματικότητα δείχνει ακριβώς το αντίθετο:

καμία πρόοδος στη μελέτη για την Πούντα – Καλάβρυτα και συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Οδοντωτού.

Η Hellenic Train, με την ανοχή του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, έχει προχωρήσει σε:

1. Περικοπή απογευματινών δρομολογίων από 1/11/2025,

2. «Κλείδωμα» των επιπλέον συρμών που κάλυπταν Σαββατοκύριακα και αργίες,

3. Και –το χειρότερο– σενάριο λειτουργίας ενός μόνο δρομολογίου ημερησίως, που αν υλοποιηθεί, θα ισοδυναμεί με «λουκέτο» στην αναπτυξιακή προοπτική Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Η εταιρεία φαίνεται να «παίζει μόνη της στο γήπεδο», την ώρα που οι τοπικές κοινωνίες νιώθουν την ανάπτυξη να χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Μεγάλη ζημιά ήδη καταγράφεται στις τοπικές επιχειρήσεις, στον τουρισμό και στη συνολική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας των Δημοτικών Συμβουλίων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και δηλώνουμε παρόντες στις κινητοποιήσεις τους. Η περιοχή δεν μπορεί να αφεθεί έρμαιο της αδιαφορίας και των καθυστερήσεων.

Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα.

Ο Οδοντωτός είναι εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι προαιρετική εξυπηρέτηση.