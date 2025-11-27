Τα κρατητήρια της Πάτρας ξηλώνονται γιατί οι κρατούμενοι υπέφεραν - ΒΙΝΤΕΟ

Τα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Πάτρας στην οδό Ερμού, ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και όχι για καλούς λόγους.

Η μαρτυρία ενός πρώην κρατουμένου και οι παρεμβάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας αποκάλυψαν συνθήκες που δεν συνάδουν με ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Η πίεση αυτή απέδωσε και πλέον τα πράγματα αλλάζουν.

Οι χώροι των κρατητηρίων μέχρι πρόσφατα θύμιζαν -όπως περιέγραψαν την κατάσταση πρώην κρατούμενοι- σκηνές από ταινία τρόμου. Βρώμικοι θάλαμοι, γεμάτοι απορρίμματα, στρώματα σε άθλια κατάσταση, κοριοί που τσιμπούν τους κρατούμενους και τουαλέτες χωρίς πόρτα. Όλα αυτά αλλάζουν.

Παρά τις επανειλημμένες απολυμάνσεις λόγω κοριών τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα παρέμενε. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε να ανακαινιστούν εκ βάθρων οι χώροι και σε αυτό συνέβαλε η εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων.