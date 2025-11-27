Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;» - Νέο επεισόδιο στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαδικαστικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις προκάλεσε η παρουσία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε στην αίθουσα λίγο μετά τις 11, σχεδόν δύο ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη έναρξη, ζητώντας να πάρει τη θέση του βουλευτή του κόμματός της και τακτικού μέλους της επιτροπής, Αλέξανδρου Καζαμία.

Από τη στιγμή που μπήκε, παρενέβαινε συχνά και με έντονο τρόπο στα όσα απαντούσε ο εξεταζόμενος μάρτυρας, Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα. Λίγο πριν τις 12, όμως, ζήτησε να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα, προκειμένου να παραστεί σε άλλη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου.

Ο διάλογος που ακολούθησε έχει ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: κυρία πρόεδρε τον λόγο

Συρεγγέλα: τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.

Συρεγγέλα: δεν έχετε το λόγο. Τον έχω δώσει στον κ. Ηλιόπουλο

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε, να κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα δεν είναι σωστό. Όλοι ζητούν το λόγο και τους τον δίνετε.

Συρεγγέλα: αφού δεν είναι διαδικαστικό πείτε μας τι θέλετε

Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να υποβάλλω ένα αίτημα για να γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει στις 12:00 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να πάω. Υπάρχουν ταυτόχρονα συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, στην εξεταστική και στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός έγινε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργείτε προβλήματα σε εμάς. Ζητάω να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα και να επανέλθουμε μετά την λήξη της Διάσκεψης.

Συρεγγέλα: όχι, δεν θα διακόψουμε.

Κωνσταντοπούλου: ήσασταν γραμματέας της ΝΔ και παραιτηθήκατε. Πήρε την θέση σας ο Σκρέκας που είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα.

Συρεγγέλα: μα εσείς ζητήσατε να αντικαταστήσετε τον κ. Καζαμία. Έχετε κι άλλους βουλευτές.

Κωνσταντοπούλου: μόνο 6 έχουμε

Συρεγγέλα: τι να κάνουμε αυτό επέλεξε ο λαός.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;

Συρεγγέλα: ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής και ξέρετε τον τον κανονισμό . Ποια διαδικασία προβλέπει να διακόπτετε εσείς προσωπικά όποτε θέλετε όποιον θέλετε; Αυτό που κάνετε είναι μπουλινγκ .

Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω.το λόγο;

Συρεγγέλα: Όχι. Τον λόγο τον έχει ο Ηλιόπουλος

Κωνσταντοπούλου: Η βρομιά. Είστε βυθισμένοι στο βούρκο