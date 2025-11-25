Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού

Αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύσκεψη για την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας - Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά.

Στη σύσκεψη που γίνεται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου "Χαμόγελο του Παιδιού", σε συνέχεια της από 4ης Νοεμβρίου 2025 σύσκεψης, θα συμμετάσχουν και θα υπογράψουν το σύμφωνο Εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, του Πανεπιστημίου Πατρών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Δήμων, Ιερών Μητροπόλεων της Δυτικής Ελλάδας, Δημοσίων Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης, Νοσοκομείων και άλλων κοινωνικών φορέων.