Πάτρα: Παρουσίαση 2 συλλογών διηγημάτων του Λευτέρη Τσιρώνη

Δύο συλλογές διηγημάτων του συγγραφέα Λευτέρη Τσιρώνη παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στις 7:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πανηπειρωτικού (Μουρούζη 14-16, Πάτρα).

Πρόκειται για τα βιβλία «Το βρόχινο νερό» και «Το νυφικό βάφτηκε μαύρο» που περιλαμβάνουν ιστορίες από την Άρτα, την Αθήνα και την Πάτρα, ξεκινώντας από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και φτάνοντας ως την Ελλάδα της δεκαετίας του ’70.

Μαζί με τον συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:

- Ειρήνη Μπόμπολη, φιλόλογος, ποιήτρια, πεζογράφος,

- Βαρβάρα Χριστιά, πολιτικός μηχανικός, ποιήτρια

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Μαντώ Κάτσιου, μέλος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, που θα τραγουδήσει a capella ηπειρώτικα τραγούδια.

Θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Ελευθερία Στεργιοπούλου, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα από τα βιβλία.