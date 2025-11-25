Θερμή υποδοχή για τον Πατρινό Πρωταθλητή Αποστόλη Παναγόπουλο στην Αστραπή

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αποστόλη Παναγόπουλου, αθλητή του Α.Σ. Αστραπή, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, που διεξήχθη στο Aigle της Ελβετίας.

Ο νεαρός Πατρινός πρωταθλητής, μόλις 17 ετών, συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό Taekwondo, αποτελώντας πλέον έναν από τους πιο υποσχόμενους αθλητές της νέας γενιάς. Η φετινή του επιτυχία έρχεται λίγες μόνο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία σε διεθνές επίπεδο.

Η επιστροφή του στην Πάτρα συνοδεύτηκε από μία θερμή και συγκινητική υποδοχή από αθλητές, προπονητές και γονείς του συλλόγου Αστραπή Πατρών, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν ως πραγματικό πρότυπο αθλητή και ανθρώπου.

Οι προπονητές του, Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος και Χρήστος Βασίλης Αντωνακόπουλος, δήλωσαν εξαιρετικά περήφανοι για την εμφάνιση και την πρόοδο του Αποστόλη, υπογραμμίζοντας τη σκληρή δουλειά, τη συνέπεια και το ήθος που τον χαρακτηρίζουν από μικρό παιδί.

"Η επιτυχία του Παναγόπουλου αποτελεί σημαντική στιγμή όχι μόνο για τον ίδιο και τον σύλλογο, αλλά και για την πόλη της Πάτρας, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει αθλητές υψηλού επιπέδου που ξεχωρίζουν στο εξωτερικό.

Ο Α.Σ. Αστραπή θα συνεχίσει να στηρίζει την πορεία του νεαρού πρωταθλητή και να επενδύει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αθλητών, με στόχο νέες διεθνείς διακρίσεις" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.