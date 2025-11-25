Ερώτηση του Νίκου Παππά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποχρηματοδότηση της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας

Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υποχρηματοδότηση της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας, παρά το υφιστάμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην παραγωγή, τη διανομή και τη διεθνή προβολή έργων, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. ως προς την εθνική δημόσια επιχορήγηση κινηματογραφικών παραγωγών. Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία ή η Πολωνία διαθέτουν θεσμικά ισχυρότερα και πιο συστηματικά πλαίσια στήριξης.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/818 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2021–2027) προβλέπει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού τομέα. Παράλληλα, η νέα πρόταση της Επιτροπής για το μελλοντικό πρόγραμμα Agora EU, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028–2034), στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Νίκος Παππάς ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Να αξιολογήσει το γεγονός ότι, παρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα μέσα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/818, η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παραμένει μια από τις πλέον υποχρηματοδοτούμενες στην Ευρώπη.

Να διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες δράσεις ή μέτρα σκοπεύει να εισαγάγει στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος Agora EU ώστε να διασφαλιστεί: