«Πρωταθλητής» ο Νίκος Παππάς σε τροπολογίες στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο!

Ο Νίκος Παππάς αναδεικνύεται σε «πρωταθλητή» τροπολογιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέτοντας μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων σε κρίσιμα νομοθετήματα. Οι παρεμβάσεις του δεν ήταν τυπικές γραφειοκρατικές κινήσεις, αλλά ουσιαστικές υλοποιήσιμες προτάσεις.

Δεν έμεινε δηλαδή στη «μετάφραση» της ευρωπαϊκής ατζέντας, αλλά προσπάθησε να την προσαρμόσει στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Η ενεργή παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κατατάσσει στην πρώτη γραμμή των ευρωβουλευτών με ουσιαστικό αποτύπωμα.

Στην πολιτική σκηνή, όπου συχνά κυριαρχούν οι εντυπώσεις, ο Νίκος Παππάς δείχνει ότι η μεθοδική δουλειά μετράει και αφήνει αποτελέσματα!

